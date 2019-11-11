Автоломбард Санкт-Петербург
Займ под залог автомобиля от 2% наличными
Займ под залог автомобиля — от компании «Империя Выкупа»
Наша компания «Империя Выкупа» существует с 2004 года. За это время мы расширили свою сферу деятельности и теперь можем предоставить услуги автоломбарда. Мы люди, которые грамотно и качественно подходим к вопросам выдачи займа под автомобиль, все наши сделки оформлены юридически правильно, а машины хранятся на охраняемой закрытой парковке. Обращение за услугами срочного займа может потребоваться по множеству различных причин. Порой это желание приобрести что-то новое, погасить долги за предыдущую задолженность, а зачастую человеку просто нужна большая сумма денег. В любом случае срочность является одним из самых важных моментов, и в этом часто кроется основная проблема.
Мы предлагаем услуги автоломбарда в Санкт-Петербурге и области. Наш ломбард является надежной компанией, которая занимает лидирующие позиции в сфере выдачи займов населению. Мы предлагаем самые выгодные условия, если Вы хотите заложить свой автомобиль. Почему люди обращаются именно к нам?
- Мы предлагаем объективную оценку автомобиля
- Выгодные кредитные предложения
- Бесплатные услуги по оформлению
- Работаем как с физическими лицами, так и с компаниями – юридическими лицами
Как сдать автомобиль срочно в автоломбард?
Чтобы заложить автомобиль в ломбард, необходимо оставить заявку на сайте, позвонить по телефону или отправить сообщение в один из мессенджеров. При обращении в нашу компанию Вы можете указать, какую сумму Вы желаете получить за свою машину.
Калькулятор займа в автоломбарде
В частности наш автоломбард предлагает от 2% в месяц под залог автомобиля.
Можете рассчитать на нашем калькуляторе сколько вы будете должны в итоге выплатить.
Не все автомобили подходят под эту ставку, но большинство именно идет под 2% в месяц.
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Выдаем займы под любые автомобили
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Бесплатные услуги нашего автоломбарда
- Оценка автомобиля
- Выезд оценщика
- Оформление сделки
- Эвакуатор для авто
- Юридическая помощь
Преимущества нашего автоломбарда
- Низкий процент от 2%
- Выплаты наличными или на карту
- Принимаем любые автомобили
- Мы круглосуточный ломбард
- Выплачиваем до 20 млн.рублей
- Работаем с юридическими лицами
Какие автомобили вы можете сдать в ломбард?
- Отечественные и иномарки с 2005 года выпуска.
- Грузовые — коммерческий транспорт
- Любые кузова гражданского транспорта
- Мототехнику
- Любые авто
Раздел вопрос-ответ
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Наши цены и расчет стоимости авто
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Прочитайте как откликаются наши клиенты на популярных ресурсах. Мы следим за нашей репутацией
Что необходимо для займа в автоломбарде?
Ключи
Большим преимуществом будет полный комплект.
Паспорт
Необходимо для составления договора
Документы
У каждого автомобиля должен быть хотя бы 1 документ
Доверенность
Выдаем займы с доверенностью на авто
Займ под любую марку авто в автоломбарде
Компания «Империя Выкупа» выдает займ под автомобили любого производства и года выпуска. Если в нашем списке нет значка вашего автомобиля, это не означает, что мы не выдадим займ. Мы рассматриваем каждого клиента, звоните, пишите консультация бесплатная.
Полезное видео об автоломбарде
Не попадайтесь на уловки мошенников, выбирайте крупные автоломбарды.
Мы не занимаемся обманом, у нас нет подводных камней, все сделки прозрачные и юридически правильные.
Автомобили которые оставляли к нам в автоломбард
Kia Seed, 2007, 1.6 механика, 4 хозяина, юридически чистая, пробег 150.000 км, выдан займ на 200.000 рублей в течении 1 часа и 2.9% в месяц!
Lexus LX 450d, 2016, 1 хозяин, юридически чистая, пробег 90.000 км, выдан займ на 3.700.000 рублей в течении 1 часа и 2% в месяц!
Shkoda Rapid, 2015, 1.6 АКПП, 2 хозяина, юридически чистая, пробег 120.000 км, выдан займ на 300.000 рублей в течении 1 часа и 2.1% в месяц!
Toyota Land Cruiser 200, 2013, 4.5 дизель, 3 хозяина, юридически чистая, пробег 280.000 км, выдан займ на 2.000.000 рублей в течении 1 часа и 2% в месяц!
Ford Focus 2, 2006, 1.6 МКПП, 6 хозяев, юридически чистая, пробег 250.000 км, выдан займ на 100.000 рублей в течении 1 часа и 4% в месяц!
BMW X1, 2014, 2.0 АКПП, 3 хозяина, юридически чистая, пробег 180.000 км, выдан займ на 700.000 рублей в течении 1 часа и 2.1% в месяц!
Контакты и адрес нашего автоломбарда
Автоломбард в СПБ круглосуточно
Автоломбард в СПБ круглосуточно
Проспект Большевиков, 43
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