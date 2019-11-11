Автоломбард Санкт-Петербург

Займ под залог автомобиля — от компании «Империя Выкупа»

Наша компания «Империя Выкупа» существует с 2004 года. За это время мы расширили свою сферу деятельности и теперь можем предоставить услуги автоломбарда. Мы люди, которые грамотно и качественно подходим к вопросам выдачи займа под автомобиль, все наши сделки оформлены юридически правильно, а машины хранятся на охраняемой закрытой парковке. Обращение за услугами срочного займа может потребоваться по множеству различных причин. Порой это желание приобрести что-то новое, погасить долги за предыдущую задолженность, а зачастую человеку просто нужна большая сумма денег. В любом случае срочность является одним из самых важных моментов, и в этом часто кроется основная проблема.

Мы предлагаем услуги автоломбарда в Санкт-Петербурге и области. Наш ломбард является надежной компанией, которая занимает лидирующие позиции в сфере выдачи займов населению. Мы предлагаем самые выгодные условия, если Вы хотите заложить свой автомобиль. Почему люди обращаются именно к нам?

Мы предлагаем объективную оценку автомобиля

Выгодные кредитные предложения

Бесплатные услуги по оформлению

Работаем как с физическими лицами, так и с компаниями – юридическими лицами

Как сдать автомобиль срочно в автоломбард?

Чтобы заложить автомобиль в ломбард, необходимо оставить заявку на сайте, позвонить по телефону или отправить сообщение в один из мессенджеров. При обращении в нашу компанию Вы можете указать, какую сумму Вы желаете получить за свою машину.